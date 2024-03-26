⚡️Итоги дня: Chanel все, у Playstation сбой, население Земли сокращается, самец кукушки — кукун

Собрали интересные новости за 22 марта в кратком дайджесте:

Корпоративные клиенты Киви-банка получили письмо от временной администрации банка, согласно которому им не вернут деньги со счетов до тех пор, пока не начнется ликвидация финансовой организации.

В Германии начался суд над женщиной, которая 30 лет воровала товары из магазинов. Общий вес украденных товаров составил более 20 тонн. 47-летняя обвиняемая хранила их в 1700 мешках, коробках и сумках. Стоимость всех похищенных вещей предварительно составляет почти полмиллиона евро.

Реестр военнообязанных будет стоить бюджету почти 4 млрд рублей. В новой базе данных 24 поля со сведениями о гражданах, включая такие данные, как ФИО, электронная почта, телефон, СНИЛС, ИНН, место жительства, семейное положение и количество детей, сведения о работодателе или учебном заведении, признаки наличия оснований для отсрочки, а также информация о судимостях.

Правительство США подало антимонопольный иск в суд на Apple. Компанию обвинили в завышении цен для потребителей из-за привилегированного положения и зависимости людей от айфонов.

В Playstation Network произошел массовый сбой по всему миру. Компания Sony на своем сайте подтверждает неполадки.

Уборщицу Большого театра развели на 2 миллиона рублей от имени директора Валерия Гергиева. Деньги женщина взяла в кредит. Мошенники обязали даму взять 2 миллиона рублей под лютый процент и обналичить.

Население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия впервые со времен пандемии чумы в XIV веке. Причина — резкое падение рождаемости: коэффициент рождаемости в мире снизится до 1,83 в 2050 году и до 1,59 к 2100 году.

Chanel все-таки окончательно уходят из России. Бренд ведет переговоры о расторжении договоров аренды помещений, где находятся бутики.

Для пассажира, который совершит 100-миллионную поездку по биометрии, столичный дептранс подготовил подарок — 3 месяца бесплатного проезда в столичном метро. Сейчас инновационный способ оплаты доступен на всех станциях МЦК, речном транспорте и аэроэкспрессе.

Британские ученые занимаются разработкой первой в мире вакцины от рака легких, которая сможет предотвращать до 90% случаев заболевания.