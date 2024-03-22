Высокие ставки не помеха: банки поднимают лимиты по кредитным картам

Несмотря на высокие ставки и новые требования ЦБ, банки начали выдавать больше кредитных карт и увеличивать лимиты по ним.

В феврале 2024 года средний лимит по кредитным картам вырос на 3,4% — до 96,6 тыс. рублей. Пороговые значения выросли впервые с сентября 2023 года, когда показатель просел на 12,2% от максимального значения в 106,4 тыс. рублей.

Банки стали выдавать на 5,1% больше кредитных карты физлицам. В феврале клиенты оформили 2,08 млн таких карт с совокупным лимитом 200,8 млрд рублей (+8,6%). Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику «Скоринг бюро».

В годовом выражении объем средств по кредиткам вырос на 20%, а количество карт — на 11,4%.

Осенью 2023 года Центробанк ужесточил для банков условия предоставления кредитов клиентам с высоким показателем долговой нагрузки. Кроме того, ЦБ с июля по декабрь повысил ключевую ставку с 7,5% до 16%.