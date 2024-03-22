В 2023 году в России было 664 меры поддержки бизнеса

ФАС отчиталась о видах мера поддержки предпринимателей в 2023 году в регионах России.

Меры направлены на поддержку бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности местных организаций, их финансовой устойчивости, а также создание комфортных условий для предпринимательской деятельности.

Всего в 2023 году регионы приняли 664 меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках Национального плана развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы.

Антимонопольная служба установила, что наиболее распространены финансовые меры поддержки МСП:

в 47 регионах применяют субсидирование;

в 34 субъектах РФ — снижена налоговая нагрузка на бизнес;

в 29 регионах предоставляют различные льготы для ведения бизнеса.

Например, в Пермском и Алтайском краях установлены пониженные ставки по УСН для впервые зарегистрированных предпринимателей. Это обеспечивает благоприятные условия для старта бизнеса.

В Марий Эл региональные власти предоставили 491 поручительство на сумму более 1,5 млрд рублей. Это позволило предпринимателям получить кредиты на сумму 3,9 млрд рублей по обязательствам МСП.

Кроме того, регионы используют инструменты повышения инновационной активности регионов, применяют различные механизмы поддержки импортозамещения, поиска новых поставщиков и рынков сбыта.

В Нижегородской области продолжает работу Центр импорта и импортозамещения. Он способствует организации параллельного импорта и подбору аналогов российского производства, локализации производства импортозамещающих видов продукции, расширению кооперационных связей. С помощью параллельного импорта удалось обеспечить материалами и комплектующими 61 предприятие региона.

В Магаданской области проводится конкурс научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновация» для разработки и внедрения современных технологий и стимулирования инновационного развития.

В Красноярском крае создан портал поставщиков «Сделано в крае», где сформирована единая база производимой продукции и услуг субъектов MCП, а также самозанятых региона.