АКОРТ: порог беспошлинной торговли нужно снизить с 1000 до 200 евро

Представители розничной торговли считают, что высокий порог для покупок иностранных товаров без уплаты таможенных платежей уже выполнил свои задачи.

Председатель президиума в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев считает, что высокий порог был введен как временная мера из-за нехватки товаров в условиях санкций. Сейчас эта мера уже выполнила свою задачу, поэтому ограничения нужно пересмотреть.

Параллельный импорт обеспечивает устойчивые поставки по разным транспортным коридорам. Также свои товары предлагают отечественные производители. Об этом пишет «RG.RU».

Продление действующего повышенного порога для торговли без уплаты таможенных платежей приведет к тому, что на рынке будет много несертифицированных товаров без гарантии от продавца.

Такой подход ставит в неравные условия отечественных ретейлеров, которые выполняют все обязательства по сертификации и сервисному обслуживанию.