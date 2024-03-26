Набиуллина: ЦБ сможет приступить к снижению ключевой ставки во 2-м полугодии

Повышенное инфляционное давление показывает, что экономика России растет выше потенциала. Инфляция находится в диапазоне 6-7%, а Центробанк будет проводить жесткую политику до тех пор, пока не приблизится к целевому значению в 4%.

Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Экономика растет выше потенциала, о чем свидетельствует сохранение повышенного инфляционного давления… Снижение ключевой ставки возможно во второй половине года, при условии устойчивого снижения инфляции, — заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Сейчас инфляционное давление хоть и ослабевает, но все равно остается высоким. Инфляция находится в диапазоне 6-7%, тогда цель — 4%.

Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, — сказано на сайте ЦБ.

Внутренний спрос значительно опережает возможности производства, а на рынке труда в условиях рекордно низкого уровня безработицы образовался дефицит кадров.