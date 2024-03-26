Для бизнеса разработают закон о выставках и конгрессах

Зубков от лица Торгово-промышленной палаты заявил, что конгрессно-выставочной отрасли необходим отраслевой федеральный закон. В необходимости его принятия отрасль имеет единую позицию.
Законопроект должен предоставить возможности для роста отрасли, обеспечив необходимую правовую базу, и не допустить излишней зарегулированности деятельности.
Предложено в ближайшее время провести встречу ключевых игроков рынка, заинтересованных органов власти, институтов развития для участия в обсуждении и подготовке документа.
Недавно мы писали, что ТПП попросила сохранить после 2024 года возмещение затрат бизнесу за участие в выставках. Об этом здесь.
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