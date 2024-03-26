Для бизнеса разработают закон о выставках и конгрессах

Где ошибаются бухгалтеры при определении размера заработной платы в 2024 году

В 2024 году вступило в силу более 20 изменений в сфере зарплат, зарплатных налогов и взносов. Бухгалтеры не успевают вникнуть во все нюансы и часто делают одни и те же ошибки. Разбираем тему, чтобы вы не наступали на грабли.