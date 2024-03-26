ТПП попросила сохранить после 2024 года возмещение затрат бизнесу за участие в выставках

Торгово-промышленная палата России предложила сохранить после 2024 года программу господдержки, по которой бизнес может возместить часть затрат на участие в зарубежных международных выставках, на которых нет коллективной экспозиции отечественных товаров.

Об этом сообщил председатель комитета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, врио гендиректора "Экспоцентра" Максим Фатеев.

Мы подготовили обращение в адрес Минэкономразвития РФ с предложением сохранить программу поддержки участия производственных предприятий из регионов в международных выставках в России и за рубежом после 2024 года, когда заканчиваются мероприятия национального проекта "Международная кооперация и экспорт, - сказал он.

По его словам, программа идет по линии центров поддержки экспорта и центров поддержки предпринимательства. Сейчас она является основной возможностью для предприятий выйти на новые рынки через участие в выставках.

Например, интерес китайских компаний к участию в российских выставках обусловлен в том числе реализацией масштабной программы господдержки китайским компаниям. В зависимости от провинции субсидируется до 100% затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. При этом учитывают, помимо аренды площади, затраты на проживание, перелет и застройку выставочных стендов.