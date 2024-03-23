Сотрудники Минфина пересели на Lada Aura

Чиновники Министерства финансов начали использовать автомобили Lada Aura в качестве служебных машин.

Задачу ставили, чтобы чиновники пересели на отечественные автомобили. Хочу сказать, что сегодня в министерство финансов прибыли новые Lada Aura. Кстати, отличный автомобиль, — сказал глава Минфина Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве.

В 2023 году Силуанов уже опробовал Lada Aura на Петербургском международном экономическом форуме. Когда глава Сбера Герман Греф сел за руль, машина не завелась из-за того, что автомобиль заглушили с включенной передачей. Запустить двигатель удалось после нескольких попыток.