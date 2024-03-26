Декларация по налогу на прибыль

Как в годовой декларации по налогу на прибыль заполнить авансы в строках 220 и 230 листа 02: шпаргалка

Сегодня последний день сдачи декларации по налогу на прибыль за 2023 год. Не забудьте подать и не ошибитесь при отражении суммы авансов в листе 02.
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Налоговики утверждают, что неправильно указанные авансы – одна из самых частых ошибок бухгалтеров в декларации по налогу на прибыль. Особенно, если авансы – не только ежеквартальные, но и ежемесячные.

Ловите шпаргалку.

  • Строка 210 листа 02 = строка 180 декларации за 9 месяцев + строка 290 декларации за 9 месяцев = строка 220 декларации за год + строка 230 декларации за год.

  • Строка 220 листа 02 = строка 190 декларации за 9 месяцев + строка 300 декларации за 9 месяцев.

  • Строка 230 листа 02 = строка 200 декларации за 9 месяцев + строка 310 декларации за 9 месяцев.

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