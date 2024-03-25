💍⚡У ювелиров есть всего несколько дней, чтобы срочно перейти на УСН

Ювелирный бизнес лишили права на УСН, и все перешли на ОСНО. Но для тех, кто производит или продает изделия из серебра, сделали исключение. Они могут перейти обратно на УСН задним числом.

Для того, чтобы применять УСН с 1 января 2024 года, «серебряные ювелиры» должны подать уведомление о переходе на УСН до 31.03.2024.

Такая норма установлена Федеральным законом от 23.03.2024 № 49-ФЗ.

Закон опубликован 23 марта, а 31 марта – уже дедлайн. То есть у бизнеса есть всего неделя, чтобы перейти на упрощенку.

При этом НДС, который был включен в цену изделий с 1 января по день подачи уведомления о переходе на УСН, надо отдать в бюджет. Право на вычет НДС на покупку этих проданных изделий тоже сохраняется.

Также законом предусмотрено право «серебряного бизнеса» на переход с 2025 года на ПСН и АУСН.