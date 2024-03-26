Банки спишут долги пострадавшим в «Крокусе»

Крупные банки за счет своих средств спишут долги пострадавшим и родственникам погибших в «Крокус Сити Холле». На это кредитные организации выделят собственные средства.

Больше 20 крупных банков планируют списать долги или предоставить кредитные каникулы пострадавшим и семьям погибших в «Крокус сити холле».

Как пишут «Ведомости», о такой поддержке публично заявили Сбербанк, ВТБ, «ФК Открытие», Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк (ПСБ), Совкомбанк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк Дом.РФ, «Тинькофф банк», «Хоум банк», банк «Уралсиб», «Почта банк», «Ингосстрах банк», банк «Русский стандарт», банк «Ак барс», «МТС банк», банк «Ренессанс кредит», «ОТП банк», «Норвик банк», «Свой банк».

К вечеру 24 марта пострадавшими числятся 182 человека. На эти списки будут ориентироваться кредитные организации при списании и урегулировании долгов.

Сбербанк планирует связываться с каждым пострадавшим клиентом и индивидуально обсуждать порядок помощи по обязательствам. Поддержку окажут по всем видам кредитов и кредитным картам. Таким же образом поступит банк ВТБ. Совкомбанк обещает полное списание задолженностей от ипотеки до лимитов по кредитным картам и картам рассрочки.

Мы просто спишем долг, когда клиент подтвердит, что пострадал во время теракта, — сказал представитель Совкомбанка.

В МКБ и банке «Уралсиб» предоставят кредитные каникулы на срок от полугода без ограничений по лимитам.

Альфа-банк, Газпромбанк, Совкомбанк, «Хоум банк», «Почта банк» и «Ак барс» готовы списать долги ближайшим родственникам погибших и пострадавших.

Банки буду прощать долги за счет собственных средств. У крупных организаций есть программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях, под них и формируются резервы.