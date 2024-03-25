❗Сегодня последний день сдачи 3-х деклараций. И не только

25 марта необходимо успеть сдать в налоговую годовые декларации за 2023 год по налогу на прибыль, УСН (только организации), единому сельхозналогу.
Также в этот день нужно отправить в уведомление по ЕНП на:
НДФЛ за период с 01.03.2024 по 22.03.2024;
страховые взносы за февраль.
Как заполнить уведомление по ЕНП за март, мы рассказывали тут.
Кроме того, есть обязанность сдать в ИФНС персонифицированные сведения по физлицам (ПСФЛ) за февраль.
Ещё 25.03.2023 нужно сдать в отделение СФР:
подраздел 1.1 формы ЕФС-1 — если были кадровые мероприятия в феврале;
подраздел 1.3 ЕФС-1 — бюджетным организациям.
Комментарии1
Да, непростой сегодня день, если не готовиться заранее