❗Сегодня последний день сдачи 3-х деклараций. И не только

По календарю бухгалтера на 25 марта 2024 года приходятся важнейшие отчетные даты. В том числе по декларациям УСН, налога на прибыль и ЕСХН за 2023 год.

25 марта необходимо успеть сдать в налоговую годовые декларации за 2023 год по налогу на прибыль, УСН (только организации), единому сельхозналогу.

Также в этот день нужно отправить в уведомление по ЕНП на:

НДФЛ за период с 01.03.2024 по 22.03.2024;

страховые взносы за февраль.

Как заполнить уведомление по ЕНП за март, мы рассказывали тут.

Кроме того, есть обязанность сдать в ИФНС персонифицированные сведения по физлицам (ПСФЛ) за февраль.

Ещё 25.03.2023 нужно сдать в отделение СФР: