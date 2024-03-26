Сколько нужно хранить z-отчеты о закрытии кассовой смены

Отчеты об открытии и закрытии кассовой смены могут не печатать и не хранить те, кто работает с онлайн-кассами. Электронные документы автоматически отправляются в налоговую и оператору информационных систем. В остальных случаях чеки нужно распечатать и сохранять в течение 5 лет.

Перед началом работы с контрольно-кассовой техникой (ККТ) формируется отчет об открытии смены, а в конце снимается z-отчет о закрытии.

В законе не сказано, в каком виде хранить такие отчеты — в бумажном или электронном. Кроме того, у предприятий нет обязанности хранить эти чеки таким образом, как это предусмотрено для фискального накопителя — в течение 5 лет с момента окончания его использования в составе ККТ.

Чтобы внести ясность, ФНС выпустила приказ от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@, который устанавливает форматы документов. При применении ККТ в режиме передачи данных отчеты об открытии и закрытии смены можно не распечатывать.

При использовании онлайн-кассы, передающей сведения в налоговые органы через оператора фискальных данных, налогоплательщики не обязаны распечатывать и хранить указанные отчеты, — сказано на сайте ФНС.

Если компании работают с ККТ, которые не передают в электронной форме фискальные документы в налоговую и оператору информсистемs маркировки, отчеты нужно распечатать и хранить в течение 5 лет, как и фискальный накопитель. Это позволит внести ясность, если будут конфликтные ситуации.