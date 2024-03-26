Улучшили условия сдачи отчетность в Росстат

Предельный срок представления статистической отчетности — до 20-го числа отчетного периода. Однако Росстат объяснил, что компании имеют право на 1 дополнительный день, поэтому отчеты можно подавать и 20-го числа.

Сроки подачи статистической отчетности указаны в календаре на сайте Росстата. Ведомство выпустило письмо № 815/ОГ от 05.03.2024, в котором сказано, что сроки исчисляются в пользу исполнителя. Это значит, что для представления отчетности добавят еще 1 дополнительный день.

В приказе Росстата от 31 июля 2023 г. № 362 говорится, что отчеты по форме № 1-СХ-цены «Сведения о ценах производителей сельскохозяйственной продукции» нужно давать до 20-го числа отчетного периода.

Согласно письму ведомства, статистическую отчетность можно сдавать и 20-го числа. Корректирующие отчеты Росстат принимает 20-го, 22-го и 26-го числа календарного месяца.

Недавно мы писали, что малый бизнес избавят от дублирования отчетов, которые надо сдавать в разные ведомства.