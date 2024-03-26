Инвестиционная палата создала калькулятор выкупа заблокированных активов

Инвесторы смогут предварительно рассчитать, какие иностранные ценные бумаги могут быть выставлены на продажу через брокеров.

На сайте Инвестиционной палаты появился калькулятор для предварительного расчета общей стоимости иностранных ценных бумаг, которые российские инвесторы могут предъявить к выкупу.

Начальную стоимость заблокированных активов определят по курсу ЦБ на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года на бирже первичного листинга. С продавцов не будут удерживать комиссии или другие платежи. Об этом сказано на сайте Инвестиционной палаты.

Вы можете предъявить к выкупу ИЦБ совокупной стоимостью не более 100 000 рублей. Заявки, стоимость которых превышает 100 000 рублей, будут снижены до этой суммы, — говорится в сообщении.

Прием заявок должен начаться 25 марта в 10:00 и завершиться 8 мая в 19:00 мск.

Механизм выкупа будет работать следующим образом: продавцы-резиденты смогут определить ценные бумаги, которые хотят продать. Инвестиционная палата поделит активы на идентичные по стоимости и наполнению лоты и предложит их нерезидентам. Иностранцы смогут выкупить лоты за счет денег на своих счетах типа «С». От них заявки будут принимать с 3 июня по 5 июля, сами расчеты пройдут 29 июля.

Поданные от физических лиц-резидентов заявки будут безотзывными до 1 сентября 2024 года. После подачи заявок продавцы временно не смогут распоряжаться бумагами, которые были предъявлены к выкупу. При этом право собственности на активы сохранится.