Инвестиционная палата создала калькулятор выкупа заблокированных активов

На сайте Инвестиционной палаты появился калькулятор для предварительного расчета общей стоимости иностранных ценных бумаг, которые российские инвесторы могут предъявить к выкупу.
Начальную стоимость заблокированных активов определят по курсу ЦБ на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года на бирже первичного листинга. С продавцов не будут удерживать комиссии или другие платежи. Об этом сказано на сайте Инвестиционной палаты.
Вы можете предъявить к выкупу ИЦБ совокупной стоимостью не более 100 000 рублей. Заявки, стоимость которых превышает 100 000 рублей, будут снижены до этой суммы, — говорится в сообщении.
Прием заявок должен начаться 25 марта в 10:00 и завершиться 8 мая в 19:00 мск.
Механизм выкупа будет работать следующим образом: продавцы-резиденты смогут определить ценные бумаги, которые хотят продать. Инвестиционная палата поделит активы на идентичные по стоимости и наполнению лоты и предложит их нерезидентам. Иностранцы смогут выкупить лоты за счет денег на своих счетах типа «С». От них заявки будут принимать с 3 июня по 5 июля, сами расчеты пройдут 29 июля.
Поданные от физических лиц-резидентов заявки будут безотзывными до 1 сентября 2024 года. После подачи заявок продавцы временно не смогут распоряжаться бумагами, которые были предъявлены к выкупу. При этом право собственности на активы сохранится.
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