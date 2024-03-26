Ведение бизнеса

Изменились условия для совладельцев, которые выходят из ООО

Участник ООО, который решил выйти из компании, должен оплатить оценку чистых активов для того, чтобы определить, какую сумму ему должны выплатить. Пока что размер выплат определяет сам совладелец.
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В Минэкономики доработали законопроект, который позволяет покидающим общества с ограниченной ответственностью (ООО) участникам получать средства за свои доли с учетом их рыночной стоимости. Оценку будет проводить не сам совладелец, покидающий компанию, а ООО. Такие услуги должен оплатить сам предприниматель, который хочет выйти из бизнеса.

Сейчас размер выплат выходящим из бизнеса участникам определяют по балансовой стоимости чистых активов, что нередко сильно ниже рыночной. Несогласие с ценой зачастую приводит к судебным спорам. Чтобы их сократить, внесли поправки в Гражданский кодекс и закон об ООО, пишет «Коммерсант».

Теперь проведение оценки должна обеспечить компания, если уходящий участник возьмет на себя расходы за это. Выплату будут проводить на основании этого заключения, а оспорить суммы можно в суде. Кредиторы, которые хотят взыскать в суде долю участника ООО, также могут провести оценку балансовой стоимости.

Покидающий ООО совладелец имеет право подать заявление об установлении рыночной стоимости своей доли в течение 1 месяца со дня возникновения у компании обязанности выплатить ее цену.

Собеседники издания считают, что подобный подход существенно не уменьшит число судебных споров, поскольку теперь там будут оспаривать результаты оценки.

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