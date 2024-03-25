Минпромторг хочет начать маркировку нижнего белья и детской одежды

12 видов одежды с 1 марта 2025 года войдут в список товаров с обязательной маркировкой. Минпромторг дал бизнесу 2 дополнительных месяца на домаркировку остатков импортной одежды. Таможня перестанет пропускать товары без маркировки не с 30 июня, а с 31 августа.

С 1 марта 2025 года в список маркируемой одежды могут войти 12 позиций, в том числе нижнее белье, купальники, носки и чулки, перчатки и варежки, головные уборы, галстуки, платки и детская одежда. Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов.

Минпромторг поддержал предложение отрасли и предложил дать бизнесу дополнительные 2 месяца на домаркировку остатков импортных изделий, которые подлежат обязательной маркировке с 1 апреля. Это касается верхней одежды из искусственного меха, спортивных и лыжных костюмов, отдельной спецодежды, трикотажных мужских рубашек, мужских костюмов, пиджаков, брюк, блузок и других товаров.

По действующим правилам уже с 30 июня такую одежду таможенные органы не будут пропускать через границу. Но срок передвинут на 31 августа 2024 года, сказано в телеграм-канале Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Предложенный Минпромторгом перечень – ожидаемое расширение, после которого фактически все виды товаров легпрома будут подлежать маркировке. Система «Честный ЗНАК» готова к этому расширению как с технической, так и с экспертной точки зрения, — сказала руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина.

Специалисты ЦРПТ добавили, что начиная с 2021 года маркировка доказала свою эффективность в борьбе с контрафактом. Нелегальный рынок обуви сократился на треть, в других товарах легкой промышленности нелегальный оборот также снизился.