Будут новые правила для личного кабинета ИП

Проект опубликован на федеральном портале.
Это связано, в частности, с поправками в ст. 11.2 НК, которые заработают с 1 апреля 2024 года. По ним документы, которые ИП передает в ФНС через личный кабинет, должны быть подписаны КЭП.
В правилах описано, какие документы ФНС размещает в ЛК ИП:
сведения из ЕГРИП;
информация о постановке на учет;
сведения о ЕНС;
информация о неисполненных требованиях на уплату налогов;
информация о мерах принудительного взыскания задолженности;
сведения о применяемых системах налогообложения;
информация о статусе камеральных проверок (кроме 3-НДФЛ физлица);
иные документы;
сведения об обязательствах по уплате фиксированных взносов.
ИП может отправить через личный кабинет налоговую отчетность, а также обращения, в том числе для совершенствования налогового законодательства и деятельности ФНС.
Услуги, которые ИП может получить через ЛК, зависят от способа авторизации.
Чтобы был полный функционал, надо зайти в ЛК через КЭП.
Если заходить через запись на Госуслугах или логин/пароль, то будут доступны не все функции ЛК.
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