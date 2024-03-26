Будут новые правила для личного кабинета ИП

ФНС утвердит порядок ведения сервиса «Личный кабинет ИП». Через личный кабинет ИП может сдавать отчеты, уведомления о переходе на УСН и ЕСХН, заявление на получение патента, уведомление об уменьшении ПСН на взносы и т. д.

Проект опубликован на федеральном портале.

Это связано, в частности, с поправками в ст. 11.2 НК, которые заработают с 1 апреля 2024 года. По ним документы, которые ИП передает в ФНС через личный кабинет, должны быть подписаны КЭП.

В правилах описано, какие документы ФНС размещает в ЛК ИП:

сведения из ЕГРИП;

информация о постановке на учет;

сведения о ЕНС;

информация о неисполненных требованиях на уплату налогов;

информация о мерах принудительного взыскания задолженности;

сведения о применяемых системах налогообложения;

информация о статусе камеральных проверок (кроме 3-НДФЛ физлица);

иные документы;

сведения об обязательствах по уплате фиксированных взносов.

ИП может отправить через личный кабинет налоговую отчетность, а также обращения, в том числе для совершенствования налогового законодательства и деятельности ФНС.

Услуги, которые ИП может получить через ЛК, зависят от способа авторизации.

Чтобы был полный функционал, надо зайти в ЛК через КЭП.

Если заходить через запись на Госуслугах или логин/пароль, то будут доступны не все функции ЛК.