Номинальный рост зарплат превысил 14%

Реальные доходы населения выросли на 7,8% за 2023 год. На показатель повлияла индексация выплат и других мер социальной поддержки.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на встрече с депутатами фракции КПРФ, что номинальный рост зарплат в 2023 году составил больше 14%. Реальный рост заработных плат достиг 7,8%.

В этом смысле индексация, выплаты, все соответствующие наборы социальных мер, единое пособие для детей сыграли свою роль. Реальные доходы растут, это абсолютный факт, — сказал Мишустин.

Номинальная заработная плата — это вознаграждение, которое платит работодатель сотруднику. В нее входят доплаты на сверхурочные, премии, компенсации, больничные и отпуска.

Реальная зарплата представляет собой набор материальных благ, продуктов или услуг, который может купить человек на сумму номинального заработка.