Номинальный рост зарплат превысил 14%

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на встрече с депутатами фракции КПРФ, что номинальный рост зарплат в 2023 году составил больше 14%. Реальный рост заработных плат достиг 7,8%.
В этом смысле индексация, выплаты, все соответствующие наборы социальных мер, единое пособие для детей сыграли свою роль. Реальные доходы растут, это абсолютный факт, — сказал Мишустин.
Номинальная заработная плата — это вознаграждение, которое платит работодатель сотруднику. В нее входят доплаты на сверхурочные, премии, компенсации, больничные и отпуска.
Реальная зарплата представляет собой набор материальных благ, продуктов или услуг, который может купить человек на сумму номинального заработка.
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