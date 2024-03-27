Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: OpenAi создала фильм, Минэнерго предлагает разгрузить энергосистему, мораторий на смертную казнь могут отменить

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
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Собрали интересные новости за 26 марта в кратком дайджесте:

  • «Озон» и Wildberries создают собственные страховые компании.

  • Росстат: к

    оэффициент рождаемости в России снизился до 1.41 и обновил минимум с 2006 года.

  • Первые в мире фильмы, созданные нейросетью опубликовали OpenAi. Это

    документальные короткометражки про жирафа-фламинго, кита-осьминога, кошку-рыбу и так далее.

  • Цена нефти стабилизировалась у $86,8 за баррель.

  • Минэнерго хочет предложить россиянам принять участие в снижении спроса на электроэнергию: в определенное время отключать бытовые приборы, что должно привести к разгрузке энергосистемы и уменьшению цен. Однако для этого придётся перейти на тарифы коммерческих предприятий, которые в среднем на 34% выше цен для населения, получив взамен вознаграждение.

  • В Госдуме обсудят снятие моратория на смертную казнь после теракта в Подмосковье. На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты.

  • Сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве открыт.

  • Китайский Kunlyn Bank уведомил клиентов о прекращении приема новых платежей с 21 марта и о полном «стопе» на работу с Россией с 29 марта.

  • США ввели санкции против российской национальной блокчейн–платформы Мастерчейн, а также против десятка других юридических лиц.

  • Четверть древних наскальных рисунков нарисовали дети. Ученые пришли к выводу, что наскальное искусство чаще всего было не творчеством одиночек, а массовой забавой, которая скрашивала семейный отдых 20 000 лет назад. Анализ отпечатков показал, что многие из картин в пещерах по всей Испании создавались с участием подростков младше 12 лет.

Какие события этого дня заинтересовали вас больше всего? Обсудим в комментариях!

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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Маркетплейсы

5 неочевидных ошибок в продажах одежды и обуви на Ozon

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Отчетность в Росстат

На сдачу отчетности в Росстат дали еще 1 день

Предельный срок представления статистической отчетности — до 20-го числа отчетного периода. Однако Росстат объяснил, что компании имеют право на 1 дополнительный день, поэтому отчеты можно подавать и 20-го числа.

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Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Оксана Донцова
Бухгалтерские программы

РАЗ — ДВА — ЭЦП. Не все так просто, как кажется

Даниил Егоров: сертификат электронной подписи можно будет получать через приложение. Разработчики КриптоПро CSP выпустили промежуточную версию 5.0.12998 для MacOS со встроенным плагином для браузера.

РАЗ — ДВА — ЭЦП. Не все так просто, как кажется
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Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: OpenAi создала фильм, Минэнерго предлагает разгрузить энергосистему, мораторий на смертную казнь могут отменить

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

26
УСН

Порядок уплаты ЕНП при УСН

С 2023 года перечислять в бюджет налог и авансовые платежи при УСН необходимо с помощью единого налогового платежа. Как уплачивать налоговые платежи в составе ЕНП и как отразить их в учете — читайте в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Итоги конкурса по ТК на «Клерке». Кто выиграл экстренный вебинар про новые проверки?

Рабочий день подошел к концу, мы подводим итоги нашего конкурса про трудовому законодательству. Давайте узнаем правильные ответы и кто сегодня победил.

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Мошенничество

Для пособников финансовых мошенников могут ввести отдельную статью в УК

Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что мошенники стали чаще вовлекать в свои схемы молодых людей в качестве «дропов» - подставных лиц.

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Ольга Ульянова
Общество

Девушка, море, солнце, пляж..., а еще аудит, «маски-шоу» и три корочки хлеба!

Приветствую вас дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня решила с вами поделиться необычной историей из моей профессиональной практики эксклюзивно — только для Клерка.

Девушка, море, солнце, пляж..., а еще аудит, «маски-шоу» и три корочки хлеба!
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Общество

С 1 марта 2025 в странах ЕАЭС будут единые условия роуминга

В Евразийской экономической комиссии сообщили, что выравнивание условий роуминга в ЕАЭС произойдет с 1 марта 2025 года.

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Астрал-Софт
Ведение бизнеса

Как правильно выбрать организационно-правовую форму для своего бизнеса

Расскажем, какие формы организации бизнеса существуют в России и как правильно выбрать из них наиболее подходящую.

Как правильно выбрать организационно-правовую форму для своего бизнеса
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Зарплата

Должна ли компания индексировать зарплату сотрудников

В статье 134 ТК пространно указано, что индексация заработных плат сотрудников внебюджетных организаций устанавливается работодателем на основе трудовых, коллективных договоров и локальных актов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Декларация по УСН

Как предпринимателям на УСН «Доходы» уменьшать налог

В декларации по УСН за 2023 год предприниматели могут в том числе уменьшить сумму налога на 1% страховых взносов.

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Модульбанк
Маркетплейсы

Модульбанк назвал самые быстрорастущие ниши на маркетплейсах

Модульбанк проанализировал, какие ниши быстрее всего растут на российских маркетплейсах.

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Налоговые изменения 2024

Изменения в налоговом законодательстве РФ в 2024 году

С 1 января 2024 года в России вступил в силу ряд значимых изменений в налоговом законодательстве. Эти нововведения затрагивают практически все ключевые налоги — НДС, НДФЛ, налог на прибыль, страховые взносы, имущественные налоги и др. Также меняются правила работы с единым налоговым счетом (ЕНС), порядок исчисления пеней, требования к доверенностям налоговых представителей. Рассмотрим самые важные поправки подробнее.

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Первая Экспертная Бухгалтерия
Счета-фактуры

Зачем нужен счет-фактура и как его заполнить

Рассказываем, что нужно бухгалтеру для грамотного исчисления НДС и как правильно работать со счетом-фактурой. 

Зачем нужен счет-фактура и как его заполнить
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Ведение бизнеса

ТПП выступила за развитие фудшеринга и изменение по нему ставки НДС

Директор департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты России Денис Дыбов высказался о новых методах работы с пищевыми отходами в ретейле и развитии механизма фудшеринга, чтобы серьезно сократить потери продуктов питания в стране.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Экологический сбор

Кому нужно уплатить экологический сбор до 15 апреля

Производители и импортеры, которые самостоятельно не утилизируют отходы, должны до 15 апреля уплатить экологический сбор.

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Интересные материалы

Государственные ведомства

Оборот недвижимости станет более прозрачным, но обязательной госрегистрации будет больше

Росреестр разработал законопроект о дополнительных мерах по обеспечению прозрачности гражданского оборота недвижимости.

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