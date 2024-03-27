⚡️Итоги дня: OpenAi создала фильм, Минэнерго предлагает разгрузить энергосистему, мораторий на смертную казнь могут отменить

Собрали интересные новости за 26 марта в кратком дайджесте:

«Озон» и Wildberries создают собственные страховые компании.

Росстат: к оэффициент рождаемости в России снизился до 1.41 и обновил минимум с 2006 года.

Первые в мире фильмы, созданные нейросетью опубликовали OpenAi. Это документальные короткометражки про жирафа-фламинго, кита-осьминога, кошку-рыбу и так далее.

Цена нефти стабилизировалась у $86,8 за баррель.

Минэнерго хочет предложить россиянам принять участие в снижении спроса на электроэнергию: в определенное время отключать бытовые приборы, что должно привести к разгрузке энергосистемы и уменьшению цен. Однако для этого придётся перейти на тарифы коммерческих предприятий, которые в среднем на 34% выше цен для населения, получив взамен вознаграждение.

В Госдуме обсудят снятие моратория на смертную казнь после теракта в Подмосковье. На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты.

Сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве открыт.

Китайский Kunlyn Bank уведомил клиентов о прекращении приема новых платежей с 21 марта и о полном «стопе» на работу с Россией с 29 марта.

США ввели санкции против российской национальной блокчейн–платформы Мастерчейн, а также против десятка других юридических лиц.