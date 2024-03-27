⚡️Итоги дня: OpenAi создала фильм, Минэнерго предлагает разгрузить энергосистему, мораторий на смертную казнь могут отменить

Собрали интересные новости за 26 марта в кратком дайджесте:
«Озон» и Wildberries создают собственные страховые компании.
Росстат: к
оэффициент рождаемости в России снизился до 1.41 и обновил минимум с 2006 года.
Первые в мире фильмы, созданные нейросетью опубликовали OpenAi. Это
документальные короткометражки про жирафа-фламинго, кита-осьминога, кошку-рыбу и так далее.
Цена нефти стабилизировалась у $86,8 за баррель.
Минэнерго хочет предложить россиянам принять участие в снижении спроса на электроэнергию: в определенное время отключать бытовые приборы, что должно привести к разгрузке энергосистемы и уменьшению цен. Однако для этого придётся перейти на тарифы коммерческих предприятий, которые в среднем на 34% выше цен для населения, получив взамен вознаграждение.
В Госдуме обсудят снятие моратория на смертную казнь после теракта в Подмосковье. На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты.
Сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве открыт.
Китайский Kunlyn Bank уведомил клиентов о прекращении приема новых платежей с 21 марта и о полном «стопе» на работу с Россией с 29 марта.
США ввели санкции против российской национальной блокчейн–платформы Мастерчейн, а также против десятка других юридических лиц.
Четверть древних наскальных рисунков нарисовали дети. Ученые пришли к выводу, что наскальное искусство чаще всего было не творчеством одиночек, а массовой забавой, которая скрашивала семейный отдых 20 000 лет назад. Анализ отпечатков показал, что многие из картин в пещерах по всей Испании создавались с участием подростков младше 12 лет.
Какие события этого дня заинтересовали вас больше всего? Обсудим в комментариях!
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