Владельцам Qiwi-кошельков упростили процедуру подачи требований к банку

Требования владельцев электронных кошельков о включении в реестр кредиторов можно подать через личный кабинет на сайте банка Киви.

С 26 марта 2024 года владельцы Qiwi-кошельков старше 18 лет могут подать требование о включении в реестр требований кредиторов Киви банка через личный кабинет платежного сервиса QIWI.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться в личном кабинете платежного сервиса на сайте банка Киви, заполнить заявление и указать банковские реквизиты, загрузить копию паспорта и подписать требование кодом, который придет в смс-сообщении. Об этом сказано в телеграм-канале Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Таким способом могут воспользоваться владельцы электронных кошельков старше 18 лет, которые прошли упрощенную или полную идентификацию на платежном сервисе Qiwi.

Остальные владельцы QIWI Кошельков могут составить требование в свободной форме или воспользоваться образцами, размещенными на сайте Агентства, — говорится в сообщении АСВ.

Требования кредиторов будут принимать в течение всего периода действия временной администрации, а также в течение 60 дней с даты начала ликвидации, после чего реестр будет закрыт.

Если подать заявление после закрытия реестра, требование будет удовлетворено за счет имущества банка, которое останется после завершения расчетов с кредиторами соответствующей очереди.