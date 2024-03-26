Роскачество: покупатели на маркетплейсах получают некачественные зарубежные товары

Покупки у иностранных продавцов не защищает закон о защите прав потребителей, поэтому покупателям нужно самостоятельно читать отзывы, уточнять сроки доставки и проверять заказы на ПВЗ.

Потребители начали жаловаться на трудности при покупке товаров у иностранных продавцов. Им доставляют некачественную продукцию или привозят не то, что указано в карточке товара.

На российских интернет-магазинах (маркетплейсах) начали активно торговать иностранные продавцы, преимущественно из Китая, при покупке товара у которых у потребителя могут возникнуть серьезные сложности. Потребителям доставляют некачественный товар либо товар, который не соответствует указанному в карточке, — сказали ТАСС в Роскачестве.

Закон о защите прав потребителей не распространяется на взаимоотношения с иностранными продавцами. Представители Роскачества рекомендуют покупателям заранее оценивать все риски, внимательно читать отзывы других пользователей и уточнять информацию о порядке и сроках доставки.

В Wildberries заявили, что в последнее время не выросло число жалоб на несоответствие заграничных товаров из описанию в карточках. Покупатели всегда могут проверить заказ сразу в пункте выдачи и при наличии дефектов оформить возврат.