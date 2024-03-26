Медикам подняли соцвыплаты. Но не всем

Правительство увеличило ежемесячные социальные выплаты для медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах.

По поручению В. Путина увеличение соцвыплат медработникам в малонаселенных местностях установило постановление правительства от 20.03.2024 № 343.

В населенных пунктах, где проживает не более 50 000 человек, размер выплаты для врачей первичного звена составит 50 000 рублей, среднего медперсонала — до 30 000. При численности населения от 50 до 100 000 человек - 29 000 и 13 000 соответственно.

С 1 апреля 2024 года на выплаты по окладам медработников будет идти не менее 50% фондов заработной платы медорганизаций.

А с 1 сентября 2024 введут ежеквартальный мониторинг зарплаты медиков, получивших специальную соцвыплату, с выделением в том числе окладов и стимулирующих выплат. Он будет идти по каждому медработнику в разрезе региональных медорганизаций.

Говоря об этом решении на заседании правительства, Михаил Мишустин отметил, что выплаты в повышенном размере назначают уже с 1 марта. И за текущий месяц медики получат их в апреле.

Специальные социальные выплаты отдельные категории медработников получают с 2023 года.