С 1 марта 2025 в странах ЕАЭС будут единые условия роуминга

В Евразийской экономической комиссии сообщили, что выравнивание условий роуминга в ЕАЭС произойдет с 1 марта 2025 года.

Директор департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич в эфире телеканала «Беларусь-1» сообщил, что с 1 марта 2025 года российско-белорусскую модель роуминга планируется распространить на все страны ЕАЭС.

Одна из задач комиссии — выравнивание условий предоставления услуги мобильной связи в роуминге, выравнивание условий по всем 5 государствам -членам ЕАЭС и существенное снижение тарифов, по которым эта услуга оказывается. Образцом для нас является российско-белорусский роуминг, который сделал услуги связи абсолютно доступными для российских абонентов в белорусских сетях, для белорусских — в российских сетях. С 1 марта 2025 года модель российско-белорусского роуминга будет распространяться на все 5 стран, - сказал он.

Ранее ЕЭК сообщала, что в I квартале 2025 года предусмотрено введение тарифов, которые максимально приближены к «домашним» в странах ЕАЭС.

Плата за входящие звонки для российских и белорусских абонентов на территории Союзного государства отмена с 1 апреля 2022 года.