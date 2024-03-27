«Почта России» вновь открыла наземную доставку в Европу

Глава «Почты России» Михаил Волков заявил, что компания возобновила доставку почтовых отправлений наземным транспортом в европейские страны.
«Почта России» возобновила доставку отправлений в Европу наземным транспортом, при этом сохраняется возможность авиационной доставки посылок в европейские страны, — сказал ТАСС Михаил Волков.
Доставку в 24 страны Европы приостановили на 2 месяца с 1 февраля 2024 года из-за бюрократических сложностей при оформлении наземных перевозок.
Ограничения затронули Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Францию, Хорватию, Чехию, Швейцарию, Швецию и Эстонию.
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