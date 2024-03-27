«Почта России» вновь открыла наземную доставку в Европу

Порядок уплаты ЕНП при УСН

С 2023 года перечислять в бюджет налог и авансовые платежи при УСН необходимо с помощью единого налогового платежа. Как уплачивать налоговые платежи в составе ЕНП и как отразить их в учете — читайте в статье.