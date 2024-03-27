Экономика России

«Почта России» вновь открыла наземную доставку в Европу

Теперь отправлять посылки наземной доставкой можно в 24 европейские страны. Временные ограничения сняты.

Глава «Почты России» Михаил Волков заявил, что компания возобновила доставку почтовых отправлений наземным транспортом в европейские страны.

«Почта России» возобновила доставку отправлений в Европу наземным транспортом, при этом сохраняется возможность авиационной доставки посылок в европейские страны, — сказал ТАСС Михаил Волков.

Доставку в 24 страны Европы приостановили на 2 месяца с 1 февраля 2024 года из-за бюрократических сложностей при оформлении наземных перевозок.

Ограничения затронули Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Францию, Хорватию, Чехию, Швейцарию, Швецию и Эстонию.

Начать дискуссию

Отчетность в Росстат

На сдачу отчетности в Росстат дали еще 1 день

Предельный срок представления статистической отчетности — до 20-го числа отчетного периода. Однако Росстат объяснил, что компании имеют право на 1 дополнительный день, поэтому отчеты можно подавать и 20-го числа.

289

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Оксана Донцова
Бухгалтерские программы

РАЗ — ДВА — ЭЦП. Не все так просто, как кажется

Даниил Егоров: сертификат электронной подписи можно будет получать через приложение. Разработчики КриптоПро CSP выпустили промежуточную версию 5.0.12998 для MacOS со встроенным плагином для браузера.

РАЗ — ДВА — ЭЦП. Не все так просто, как кажется
8
181
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: OpenAi создала фильм, Минэнерго предлагает разгрузить энергосистему, мораторий на смертную казнь могут отменить

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

26

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
УСН

Порядок уплаты ЕНП при УСН

С 2023 года перечислять в бюджет налог и авансовые платежи при УСН необходимо с помощью единого налогового платежа. Как уплачивать налоговые платежи в составе ЕНП и как отразить их в учете — читайте в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
14
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Итоги конкурса по ТК на «Клерке». Кто выиграл экстренный вебинар про новые проверки?

Рабочий день подошел к концу, мы подводим итоги нашего конкурса про трудовому законодательству. Давайте узнаем правильные ответы и кто сегодня победил.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
3
21
Мошенничество

Для пособников финансовых мошенников могут ввести отдельную статью в УК

Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что мошенники стали чаще вовлекать в свои схемы молодых людей в качестве «дропов» - подставных лиц.

14

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ольга Ульянова
Общество

Девушка, море, солнце, пляж..., а еще аудит, «маски-шоу» и три корочки хлеба!

Приветствую вас дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня решила с вами поделиться необычной историей из моей профессиональной практики эксклюзивно — только для Клерка.

Девушка, море, солнце, пляж..., а еще аудит, «маски-шоу» и три корочки хлеба!
1
20
Общество

С 1 марта 2025 в странах ЕАЭС будут единые условия роуминга

В Евразийской экономической комиссии сообщили, что выравнивание условий роуминга в ЕАЭС произойдет с 1 марта 2025 года.

18
Экономика России

«Почта России» вновь открыла наземную доставку в Европу

Теперь отправлять посылки наземной доставкой можно в 24 европейские страны. Временные ограничения сняты.

38
Астрал-Софт
Ведение бизнеса

Как правильно выбрать организационно-правовую форму для своего бизнеса

Расскажем, какие формы организации бизнеса существуют в России и как правильно выбрать из них наиболее подходящую.

Как правильно выбрать организационно-правовую форму для своего бизнеса
10
Зарплата

Должна ли компания индексировать зарплату сотрудников

В статье 134 ТК пространно указано, что индексация заработных плат сотрудников внебюджетных организаций устанавливается работодателем на основе трудовых, коллективных договоров и локальных актов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
25
Декларация по УСН

Как предпринимателям на УСН «Доходы» уменьшать налог

В декларации по УСН за 2023 год предприниматели могут в том числе уменьшить сумму налога на 1% страховых взносов.

74

Разборы законов

1 220
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Модульбанк
Маркетплейсы

Модульбанк назвал самые быстрорастущие ниши на маркетплейсах

Модульбанк проанализировал, какие ниши быстрее всего растут на российских маркетплейсах.

69
Налоговые изменения 2024

Изменения в налоговом законодательстве РФ в 2024 году

С 1 января 2024 года в России вступил в силу ряд значимых изменений в налоговом законодательстве. Эти нововведения затрагивают практически все ключевые налоги — НДС, НДФЛ, налог на прибыль, страховые взносы, имущественные налоги и др. Также меняются правила работы с единым налоговым счетом (ЕНС), порядок исчисления пеней, требования к доверенностям налоговых представителей. Рассмотрим самые важные поправки подробнее.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
58
Первая Экспертная Бухгалтерия
Счета-фактуры

Зачем нужен счет-фактура и как его заполнить

Рассказываем, что нужно бухгалтеру для грамотного исчисления НДС и как правильно работать со счетом-фактурой. 

Зачем нужен счет-фактура и как его заполнить
40
Ведение бизнеса

ТПП выступила за развитие фудшеринга и изменение по нему ставки НДС

Директор департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты России Денис Дыбов высказался о новых методах работы с пищевыми отходами в ретейле и развитии механизма фудшеринга, чтобы серьезно сократить потери продуктов питания в стране.

1
39
Экологический сбор

Кому нужно уплатить экологический сбор до 15 апреля

Производители и импортеры, которые самостоятельно не утилизируют отходы, должны до 15 апреля уплатить экологический сбор.

59
Государственные ведомства

Оборот недвижимости станет более прозрачным, но обязательной госрегистрации будет больше

Росреестр разработал законопроект о дополнительных мерах по обеспечению прозрачности гражданского оборота недвижимости.

1
81

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Санкции 2022-2024

США ввели санкции против «Атомайза», «Лайтхауса» и «Системы распределенного реестра». «Атомайз» дал комментарий «Клерку» по дальнейшей работе

Это три из 10 компаний в России, которые могут выпускать цифровые права.

272

Интересные материалы

IT-компании

IT-компании будут покупать разработчиков отечественных операционных систем

Крупные IT-компании из России планируют купить разработчиков отечественного софта. Спрос на программное обеспечение растет, поэтому стоимость сделок может достигать 12 млрд рублей.

33