Пользователи интернета

На платформе «Электронный бюджет» можно следить за аналитикой по социальному заказу

Пользователи портала «Электронный бюджет» получили доступ к числу социальных заказов, к информации об исполнителях, а также к рейтингу регионов.
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На ЕПБС «Электронный бюджет» появились данные применения социального заказа. Теперь пользователи получат доступ к расширенному интерфейсу с аналитическими данными.

Пользователь может открыть перечень утвержденных социальных заказов, увидеть количество потребителей услуг на текущий период. Кроме того, на портале представлена информация об общем количестве исполнителей услуг, оказывавшем услуги за предыдущий отчетный период, — сказано на сайте Минфина.

Платформа позволит следить за динамикой следующих параметров:

  • количество соцзаказов, исполнителей услуг и потребителей услуг;

  • объем соцзаказа, распределяемого на конкурентной основе.

У пользователей теперь есть доступ к информации об отборе исполнителей услуг в социальной сфере и к реестру исполнителей по социальному сертификату.

На портале можно посмотреть рейтинг субъектов РФ и узнать долю финансового обеспечения соцзаказа в общем финансировании государственных услуг, а также размер вклада отраслей социальной сферы в валовый региональный продукт субъекта.

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