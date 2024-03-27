Минэнерго хочет признать майнинг промышленной отраслью

Для майнинга могут определить ОКВЭД, не дожидаясь пока будет подписан закон о добыче криптовалют. Так предприятия быстрее начнут работать в белую.

Минэнерго предлагает считать добычу криптовалют отраслью промышленности и присвоить ей код общероссийского классификатора видов экономической деятельности — ОКВЭД.

Минэкономразвития поддерживает изменения. Минпромторг, который занимается классификатором ОКВЭД, пока что выступает против, поскольку для начала нужно утвердить закон о майнинге. Об этом пишут «Известия».

Мне кажется, что сейчас лед тронулся, пошел конструктивный диалог. До прошлой недели Минцифры почти не участвовало в обсуждении, но сейчас ведомство заинтересовалось вопросом. Решение должно быть буквально в течение месяца, — сказал первый зампред главы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин считает, что майнингу нужно определить ОКВЭД еще до того, как будет принять закон о добыче криптовалют. Так компании смогут быстрее работать в белую.

Законопроект о регулировании майнинга внесли в Госдуму в ноябре 2022 года, но документ еще не прошел первое чтение.

В нем предлагают запретить рекламу криптовалюты и ее продажу неограниченному кругу лиц. Продавать такую валюту будет можно только на зарубежных платформах без использования российской информационной инфраструктуры. О всех сделках нужно сообщать ФНС.