Минфин: не бывает углубленных камеральных проверок

НК не предусматривает такую форму налогового контроля, как «углубленная камеральная проверка».

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.01.2024 № 07-01-09/5295.

Порядок камеральных проверок описан в статье 88 НК.

Если в ходе камералки в декларации выявлены несоответствия сведениям, которые есть в распоряжении налоговиков, ИФНС об этом сообщает компании.

Компания должна выслать пояснения или сдать уточненку. На это у нее есть 5 дней.

При этом никаких углубленных камеральных проверок не существует, поясняет Минфин.

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