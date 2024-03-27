Ювелиров хотят снимать со спецучета, если их лицензия перестанет действовать

Минфин написал проект постановления, по которому компаниям или ИП будут приостанавливать специальный учет, если у них прекращается действие лицензии.
Кроме того, Минфин разрешит Федеральной пробирной палате проводить внеплановые проверки организаций, если их продукция была изъята в ходе оперативно-разыскной деятельности.
Чтобы работать с драгоценными металлами, компании и ИП должны встать на специальный учет в Пробирной палате. Однако лицензию получать нужно только для отдельных видов деятельности. Например, для скупки ювелирных изделий у физлиц или для обработки лома.
Пока что в законе нет оснований для приостановки спецучета бизнеса, у которого перестает действовать лицензия. Минфин хочет изменить эту ситуацию для борьбы с нелегальным оборотом драгоценных металлов и камней.
При восстановлении лицензии специальный учет возобновляется. При этом у юридического лица и ИП нет необходимости повторно проходить процедуру постановки, — сказали «Известиям» в министерстве.
В Пробирной палате сообщили, что новое постановление предполагает помощь компаниям в исправлении допущенных нарушений во время приостановки специального учета.
Доля нелегального оборота остается существенной, цель — постепенно сокращать ее за счет роста легального бизнеса. Проект постановления направлен как раз на то, чтобы дать участникам рынка «второй шанс» настроить бизнес-процессы в соответствии с законодательством, — объяснили в Пробирной палате.
Лицензию могут отозвать за предоставление недостоверной или неполной информации о деятельности бизнеса, при ликвидации или на основании нарушения законодательства. Из реестра ювелиров могут исключить, если они прекратили деятельность в этой сфере, не представили нужные документы, а также за непогашенную судимость по экономическим преступлениям.
Если компанию или ИП лишают одного вида лицензии, предприниматели могут законно продолжать работу в другой сфере, связанной с оборотом драгоценностей, где такая лицензия не нужна.
Теперь в случае отзыва лицензии бизнесменов снимут со спецучета, и они не смогут торговать ювелирными изделиями.
Начать дискуссию