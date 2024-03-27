Если не доучился по договору о целевом обучении — будет штраф

Апелляционная коллегия ВС РФ в определении от 12.03.2024 № АПЛ23-508 отказалась признать недействующим норму Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением правительства от 13.10.2020 № 1681.

Если человек не исполнил обязательства по трудоустройству в связи с незавершением образования на условиях договора о целевом обучении, размер штрафа определяется в соответствии с нормативными затратами пропорционально доле, которую составляет период фактического обучения от общего срока обучения по образовательной программе.

В этом деле заявитель указала, что между ней и районной больницей был заключен договор о целевом обучении по программе высшего образования, по которому она должна была получить специальность «лечебное дело» в государственном вузе. Во исполнение договора она поступила в медицинскую академию, где проучилась 2 года и 5 месяцев, но была отчислена с 3-гого курса в связи с академической задолженностью.

Через месяц она восстановилась на бюджетное место, но уже обучается не по целевому направлению. В связи с этим вуз обратился в суд с иском о взыскании с неё штрафа за невыполнение предусмотренных договором обязательств по трудовой деятельности.

…отчисление гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятельность, до завершения освоения общеобразовательной программы влечет за собой невозможность его трудоустройства в соответствии с договором о целевом обучении», — пояснил ВС.

Выплата штрафа в случае неисполнения гражданином обязательства по ведению трудовой деятельности в связи с незавершением образования по договору о целевом обучении не нарушает конституционные принципы.