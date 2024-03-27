Сбер отменяет комиссии по льготной ипотеке для партнеров

Зарплатные клиенты Сбербанка смогут оформить льготную ипотеку на покупку жилья у любых застройщиков, а не только у партнеров банка.

С 28 марта 2024 года Сбербанк частично отменит требования по субсидированию льготной ипотеки для зарплатных клиентов, а с 4 апреля — для застройщиков.

С 28 марта отменяется требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов «Сбера». C 4 апреля полностью отменяется требование субсидирования льготных ставок для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка. При этом девелоперы по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента, — сообщили в пресс-службе банка.

Ранее заемщики Сбера могли оформить льготную ипотеку под 8% или семейную только при покупке недвижимости у застройщика-партнера банка.

Предполагалось, что девелоперы будут выплачивать кредитной организации субсидии. Участники рынка выступили против таких схем.

По новым правилам зарплатные клиенты Сбера смогут оформить льготную ипотеку независимо от того, у какого застройщика будет куплено жилье.

С 4 апреля это станет доступно всем клиентам, но только если недвижимость покупают не у партнера банка, а у застройщиков, которые получают проектное финансирование в «Сбере».