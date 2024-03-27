⚡ Теперь любой желающий может узнать налоговый режим ИП

В сервис ФНС «Прозрачный бизнес» добавили сведения о том, какие специальные налоговые режимы применяет ИП.
Эти данные будут размещать в сервисе ежемесячно 25-го числа по состоянию на 1 число месяца публикации.
Сейчас разместили данные по состоянию на 01.03.2024.
Новая информация в сервисе «Прозрачный бизнес» о налоговых режимах ИП позволит контрагентам правильно оформить договоры и провести расчеты, поможет выбрать наиболее выгодные условий сотрудничества, сообщает ФНС.
Комментарии6
Наконец-то.
А то неудобно было. Присылает ИП сч-ф с НДС, но терзают смутные сомнения. Теперь можно проверит
Ещё бы какую форму сделали-бы. А то контрагенты напрягают, дай им бумажку, где чёрным по белому. А ИФНС на запрос через 30 дней отвечает
ИП на спецрежиме может выставить сч-ф с НДС, при условии полной его уплаты в бюджет. Мои так иногда делают, если покупатель оооочень просит. Сдаем отчет по НДС, уплачиваем. От ФНС никаких претензий не было
может. Но может просто и по незнанию. Некоторые такие доки делают, что сразу ясно, что о налогах они имеют малое представление.
еще б Объект по УСН показали.
зачем?