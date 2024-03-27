Новости ФНС

⚡ Теперь любой желающий может узнать налоговый режим ИП

Раньше в свободном доступе были данные о применении УСН только по организациям. Теперь такая информация появилась и по ИП.
244 169

В сервис ФНС «Прозрачный бизнес» добавили сведения о том, какие специальные налоговые режимы применяет ИП.

Эти данные будут размещать в сервисе ежемесячно 25-го числа по состоянию на 1 число месяца публикации.

Сейчас разместили данные по состоянию на 01.03.2024.

Новая информация в сервисе «Прозрачный бизнес» о налоговых режимах ИП позволит контрагентам правильно оформить договоры и провести расчеты, поможет выбрать наиболее выгодные условий сотрудничества, сообщает ФНС.

Комментарии

6
  • бух2007

    Наконец-то.

    А то неудобно было. Присылает ИП сч-ф с НДС, но терзают смутные сомнения. Теперь можно проверит

    • Ирина

      Ещё бы какую форму сделали-бы. А то контрагенты напрягают, дай им бумажку, где чёрным по белому. А ИФНС на запрос через 30 дней отвечает

    • Ирина

      Присылает ИП сч-ф с НДС, но терзают смутные сомнения

      ИП на спецрежиме может выставить сч-ф с НДС, при условии полной его уплаты в бюджет. Мои так иногда делают, если покупатель оооочень просит. Сдаем отчет по НДС, уплачиваем. От ФНС никаких претензий не было

      • бух2007

        ИП на спецрежиме может выставить сч-ф с НДС, при условии полной его уплаты в бюджет.

        может. Но может просто и по незнанию. Некоторые такие доки делают, что сразу ясно, что о налогах они имеют малое представление.

  • Артем

    еще б Объект по УСН показали.

  • natalia092006
    Этот комментарий удален.
Маркетплейсы

Полиция проверяет документы у сотрудников склада Wildberries в Электростали

У работников склада проверяют паспорта и разрешения на работу. Перебоев в работе объекта нет.

1

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Клерк
Онлайн-курсы для бухгалтеров

🐱‍🏍Только до 1 апреля три самых популярных онлайн-курса для бухгалтера со скидками до 77%

До 1 апреля включительно вы можете начать учиться на курсах управленческому учету, ФСБУ и бухгалтерии маркетплейсов по лучшему предложению от «Клерка».

🐱‍🏍Только до 1 апреля три самых популярных онлайн-курса для бухгалтера со скидками до 77%
11
Обучение для бухгалтеров

🐱‍🏍 Только до 1 апреля три самых популярных онлайн-курса для бухгалтера со скидками до 77%

До 1 апреля включительно вы можете начать учиться на курсах управленческому учету, ФСБУ и бухгалтерии маркетплейсов по лучшему предложению от «Клерка».

10

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Белая Бухгалтерия
Маркетплейсы

Бухгалтерский и налоговый учет на Вайлдберриз, Озон и Яндекс Маркет

Современные реалии требуют от бухгалтеров гибкости и умения работать с разными маркетплейсами, знаний, как устроен учет и специфики требований каждого маркетплейса. Расскажем, как организовать учет и сдавать отчетность при работе с Вайлдберриз, Озон и Яндекс Маркет, где могут поджидать трудности и как их избежать.

Бухгалтерский и налоговый учет на Вайлдберриз, Озон и Яндекс Маркет
14
Воинский учет

Что делать, если у нового сотрудника нет военного билета

При приеме на работу сотрудник должен предъявить военный билет. Но если у него этого документа нет, отказать ему в трудоустройстве по этой причине нельзя.

42
Пользователи интернета

Мобильные приложения «СБПэй» и «Привет!» больше недоступны для скачивания в Google Play

Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) удалили из магазина Google Play.

26

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоги, взносы, пошлины

💥 Завтра — последний день уплаты налогов в марте, в том числе за прошлый год

До 28 марта надо уплатить налоги за 2023 год, а также налоги за текущий период. Смотрите список, чтобы ничего не пропустить.

316
Банкротство физических лиц

Кредитор организовал банкротство, но Верховный суд защитил должника

Бывшая жена решила обанкротить экс-супруга, однако Верховный суд прекратил дело, поскольку банкротство было подстроено.

25
Разобраться в налогах
НДС

Нулевая ставка по НДС: порядок применения в 2024 году

Налог на добавленную стоимость может рассчитываться по разным ставкам, в том числе — 0%. В этой статье расскажем о том, когда и как применять такую ставку, а также об изменениях 2024 года.

Нулевая ставка по НДС: порядок применения в 2024 году
22
Камеральные налоговые проверки

Минфин: не бывает углубленных камеральных проверок

НК не предусматривает такую форму налогового контроля, как «углубленная камеральная проверка».

58
СберРешения
Трудовое право

Трудовой договор и ГПХ: разница, когда какой использовать. Риски переквалификации ГПХ в трудовой договор

Рассказываем об основных отличиях ГПХ и трудового договора, в каких случаях какой вид договора подойдет и когда возникают риски переквалификации.

Трудовой договор и ГПХ: разница, когда какой использовать. Риски переквалификации ГПХ в трудовой договор
43
Пользователи интернета

Приложение Mir Pay удалили из Google Play

Приложение для оплаты покупок смартфоном Mir Pay пропало из магазина Google Play. Пользователи не смогут его установить.

68

Разборы законов

1 222
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
НДФЛ

🏢 При переделке жилья срок владения для НДФЛ пропишут в пользу плательщиков. Эксперт: изменения в русле разъяснений и судебной практики

Сейчас при объединении двух квартир в одну или разделении одной на две срок владения идет заново. Это изменят.

4
455
Александр Васильев
Оптимизация налогообложения

Налоговая оптимизация: как законно платить меньше налогов

Любой бизнес хочет больше зарабатывать и меньше отдавать в бюджет. Экономить на налогах не запрещено, но только соблюдая требования законодательства и не допуская злоупотреблений. Как уменьшить платежи в бюджет и не получить проблем с налоговой?

Налоговая оптимизация: как законно платить меньше налогов
35
Нетология
Малый и средний бизнес

На какие меры поддержки может рассчитывать малый бизнес в 2024 году

Для создания любого бизнеса требуется начальный капитал. Если нет собственных денежных накоплений на развитие своего дела, нужно будет привлечь заемные средства и изучить возможность получить финансирование со стороны государства. Рассмотрим подробнее, на какие меры господдержки может рассчитывать малый бизнес в 2024 году.

На какие меры поддержки может рассчитывать малый бизнес в 2024 году
36
НДФЛ

🎓 Уже сегодня бухгалтеры узнают, какие изменения произошли в отчетности физлиц по доходам

Заканчивается срок сдачи физическими лицами деклараций по доходам за 2023 год. Разберитесь, о чем вы должны отчитаться и какие вопросы могут быть у налоговиков.

130
МИР

Samsung Pay не будет работать с картами «Мир» с 3 апреля

Карты «Мир», которые пользователи добавили, исчезнут из приложения. Подключить новые будет нельзя.

105
Dbrain
Ведение документооборота

Что такое умное распознавание документов. Объясняем с помощью Тиндера

Свайп вправо, пожалуйста. «Распознавание — это когда текст с бумаги переносится в электронный вид», — сказал один из клиентов Dbrain и оказался бы прав, если бы говорил про распознавание старого типа. Насколько старого?

Что такое умное распознавание документов. Объясняем с помощью Тиндера
26

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Новости ФНС

⚡ Теперь любой желающий может узнать налоговый режим ИП

Раньше в свободном доступе были данные о применении УСН только по организациям. Теперь такая информация появилась и по ИП.

7
244

Интересные материалы

Кадровые документы

Табели учета рабочего времени надо распечатывать и хранить в бумажном виде. Вы так делаете?

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. Для этого применяют табель учета рабочего времени формы Т-12 и Т-13.

1
176