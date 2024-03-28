Банки

Банки Швейцарии перестают обслуживать россиян с двойным гражданством

Швейцарские кредитные организации закрывают счета клиентов с двойным гражданством, которые платят налоги в Швейцарии и даже не имеют доходов в России.

Некоторые швейцарские банки стали закрывать счета гражданам своей страны, у которых есть российский паспорт.

С отказом в обслуживании столкнулись клиенты банков UBS и Credit Suisse с двойным гражданством. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий партнер швейцарского юридического бюро Leolex Роман Кудинов.

Счета закрывают даже тем клиентам, которые платят все налоги в Швейцарии, а в России доходов не получают и не делают никаких отчислений государству. Правозащитники готовят заявления в суд о принуждении и дискриминации.

Собеседники издания предположили, что банки усилили режим осторожности в отношении клиентов с российскими паспортами из-за риска попасть под санкции.

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Банки

Банки Швейцарии перестают обслуживать россиян с двойным гражданством

Швейцарские кредитные организации закрывают счета клиентов с двойным гражданством, которые платят налоги в Швейцарии и даже не имеют доходов в России.

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