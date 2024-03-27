Приложение Mir Pay удалили из Google Play

Приложение для оплаты покупок смартфоном Mir Pay пропало из магазина Google Play. Пользователи не смогут его установить.

Мобильное приложение платежной системы «Мир», которое позволяет оплачивать покупки и услуги с помощью смартфона, пропало из магазина Google Play.

Пользователи устройств на операционной системе Android больше не смогут скачать Mir Pay в этом магазине.

В Google Play также перестали появляться приложения «СБПэй» и «Привет!», которые раньше были доступны для скачивания. Мобильные приложения были удалены из AppStore еще в конце февраля 2024 года после введения санкций против Национальной системы платежных карт (НСПК).

Сегодня мы писали, что с 3 апреля Samsung Pay перестанет работать с картами «Мир».