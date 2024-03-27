🐱‍🏍 Только до 1 апреля три самых популярных онлайн-курса для бухгалтера со скидками до 77%

До 1 апреля включительно вы можете начать учиться на курсах управленческому учету, ФСБУ и бухгалтерии маркетплейсов по лучшему предложению от «Клерка».

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Онлайн-курс — это возможность учиться в удобное время. Для его прохождения вам не нужен диплом бухгалтера. За месяц обучения по 1-2 часа в день вы освоите необходимые навыки.

В программе курсов:

обучающие уроки с видео и конспектами;

тесты для закрепления знаний и самопроверки;

полезные материалы.

Для акции мы выбрали самые популярные у бухгалтеров онлайн-курсы.

Бухгалтер, который умеет вести управленческий учет, помогает руководителю анализировать доходы и расходы компании. Показывает, как выгоднее распределить бюджет и дает управленческие решения.

Аналитика, бюджетирование, настройка, отчетность, основы — эксперты по управленческому учету научат решать эти вопросы.

Уроки построили на практике: добавили больше 30 таблиц и инструкций по управленке. Написали тесты для отработки навыков.

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В 2024 году все организации обязаны применять шесть ФСБУ. Многие начали применять и седьмой стандарт по НМА досрочно.

Если вы не применяете или неверно трактуете ФСБУ, то допускаете грубые ошибки в учете и отчетности. Налоговики учтут это при проверке и оштрафуют за грубые нарушения.

Вам не надо изучать 200+ страниц стандартов, мы все сделали за вас. Вместе с экспертами мы подготовили онлайн-курс на понятном языке, без канцеляризмов. Добавили 20+ инструкций, 15+ шаблонов, 10 тестов.

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Бухгалтеров, разбирающихся в специфике работы с маркетплейсами, не хватает, а количество селлеров постоянно растет. ФАС и ФНС в 2024 году будут тщательно проверять работу площадок и их контрагентов. Продавцам необходима профессиональная помощь в налоговом и бухгалтерском учете, за которую они будут хорошо платить. А работать можно на удаленке.

Научим выбирать маркетплейс и форму бизнеса для торговли на нем, вести бухгалтерию, проводить операции в 1С, разбираться в отчетах маркетплейсов, считать налоги без ошибок.

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