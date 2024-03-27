Стало известно, как государственные МФО выдают микрозаймы бизнесу

Примерно 1,7 млрд рублей привлекли малые и средние предприятия через специальный сервис по подбору и получению финансирования в 76 государственных микрофинансовых организациях из 70 регионов. За полгода работы сервиса было подано почти 2,5 тыс. заявок, 800 микрозаймов бизнесу уже выдано.

Средняя ставка составила 6,9% годовых, что в 2-3 раза ниже ставок при банковском кредитовании. Об этом отчиталась Корпорация МСП.

Средняя сумма полученного через сервис микрозайма — 2,2 млн, средний срок — 2,5 года. Благодаря цифровизации процесса упрощено получение микрозаймов, повышена их доступность для МСП. В свою очередь государство, как и бизнес, теперь видит причины отказов в предоставлении микрофинансирования. Это помогает оценивать эффективность и востребованность данной меры господдержки, отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Лидер по объему выданных микрозаймов — Иркутская область с общим объемов выданных через сервис на МСП.РФ микрозаймов свыше 426 млн рублей. За ним следуют Башкортостан и Татарстан.

В списке лидирующих субъектов РФ также Астраханская, Ростовская и Саратовская области, Ставропольский край. Замыкают топ-10 регионов Орловская и Владимирская области, Крым.

Государственные МФО созданы для поддержки предпринимателей и самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Их учредители — регионы и муниципальные образования. ГМФО предоставляют микрозаймы на сумму до 5 млн рублей на срок до 3 лет по льготным ставкам. Средневзвешенная ставка в 2023 году составляет 5,8%.