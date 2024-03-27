Полиция проверяет документы у сотрудников склада Wildberries в Электростали

Сотрудники миграционной службы и правоохранительных органов проводят проверку на складе Wildberries в Электростали.
На складе Wildberries в Электростали идет проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов. Склад работает в штатном режиме, текущая проверка не влияет на работу объекта, — сказано в телеграм-канале маркетплейса.
Последний раз проверка документов проходила на складе маркетплейса в Электростали в ноябре 2023 года. В марте правоохранители проверяли склад Wildberries в Екатеринбурге.
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