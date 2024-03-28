Ужесточили требования и контроль за гидами, инструкторами и проводниками

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Федеральный закон от 23.03.2024 № 63-ФЗ с 1 июня уточняет порядок прохождения аттестации инструкторами-проводниками, определяет виды организаций, которые могут проводить ее, а также полномочия таких организаций.

Также уточнили полномочия органов госвласти и местного самоуправления по контролю и надзору за соблюдением требований к деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

В частности, аттестация инструкторов-проводников будут проводить организации, включенные в перечень правительства. Каждые 5 лет они должны подтверждать соответствие требованиям и критериям аттестации (+внепланово).

Сведения о прошедшем аттестацию будут включаться в единый федеральный реестр инструкторов-проводников. Сопровождать туристов и экскурсантов на маршрутах, требующих специального сопровождения, он сможет только со дня включения в реестр.

Инструкторы-проводники, сведения о которых включены в реестр, обязаны пройти переаттестацию не позднее 1 октября 2026 года — в сроки, определяемые аттестующими организациями.

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