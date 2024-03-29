ФНС объяснила, какой ОКТМО указывать в ЕНП-уведомлении по налогу на имущество

В уведомлении по ЕНП при указании кода ОКТМО надо учитывать особенности исчисления и уплаты налогов.

Разъяснения по ОКТМО для налога на имущество ФНС дала в письме от 25.03.2024 № БС-4-21/3309@.

Все зависит от того, рассчитан налог от кадастровой стоимости или от среднегодовой и есть ли у компании обособки.

Какой ОКТМО надо указывать в той или иной ситуации, смотрите в нашей таблице.

Ситуация ОКТМО Объекты, облагаемые по кадастровой стоимости ОКТМО муниципального образования по месту нахождения каждого объекта налогообложения Имущество во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ или за пределами РФ ОКТМО муниципального образования по месту нахождения российской организации Иные объекты налогообложения ОКТМО по месту нахождения организации, за исключением объектов, находящихся вне местонахождения организации и объектов недвижимости обособки ОКТМО по месту нахождения объектов в остальных случаях, в т. ч. в отношении объектов, находящихся вне местонахождения организации и недвижимости обособки

Компания может сдавать одну единую декларацию по налогу на имущество, если имущество находится в разных городах одного региона. Но это не влияет на порядок указания ОКТМО в уведомлениях по ЕНП.

Напомним, сдавать уведомления по ЕНП надо ежеквартально как на кадастровый налог, так и среднегодовой. Срок сдачи – до 25.04, 25.07 и 25.10. Код периода в уведомлениях – 34/01, 34/02, 34/03.

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