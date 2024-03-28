💰 Зарплату иностранным работникам надо платить только безналом

Выплата денег валютным резидентом (российской компанией) нерезиденту (сотруднику-иностранцу) в наличной форме не входит в перечень разрешенных валютных операций.

Поэтому выплата резидентом в пользу нерезидента каких-либо сумм в рублях, в том числе зарплаты – это валютная операция, которая должна производиться только безналично – через банковский счет.

Это касается и тех иностранцев, которым для работы в России не нужны никакие разрешительные документы. В частности граждан стран-членов ЕАЭС, поясняют налоговики.

Выплата зарплаты и оплаты по договорам ГПХ нерезидентам наличными из кассы работодателя расценивается как нарушение валютного законодательства, за которое предусмотрен штраф.

Размер штрафа:

на юрлиц и ИП – от 20% до 40% от суммы валютной операции;

на должностных лиц – от 20% до 40% от суммы валютной операции, но не более 30 000 рублей.

Оштрафовать могут в течение 2 лет с момента выплаты нерезиденту зарплаты наличными.

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