❗ Будут новые бланки для выплаты больничных

На федеральном портале опубликован проект.
СФР утвердит следующие бланки:
сведения о застрахованном лице;
извещение о представлении недостающих сведений и документов;
извещение о внесении исправлений в больничный лист;
заявление о назначении пособия по уходу за ребенком;
заявление о замене календарных лет в расчетном периоде;
уведомление о прекращении права застрахованного лица на получение пособия по уходу за ребенком;
выписка из электронного листка нетрудоспособности;
сведения для оплаты отпуска застрахованного лица на период его санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно.
Сейчас применяют бланки по приказу ФСС от 08.04.2022 № 119. Их признают утратившими силу.
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