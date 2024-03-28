❗ Будут новые бланки для выплаты больничных

Открытие бизнеса в 2024: выход на маркетплейсы и выбор товаров для старта

Приветствую всех, кто задумывается о начале собственного бизнеса в 2024 году или уже строит планы на будущее! В данной статье мы поговорим о том, какие товары лучше всего выбирать для старта бизнеса и как выйти на популярные маркетплейсы, чтобы привлечь покупателей и успешно развивать свой бизнес.