Пользователи интернета

Песков: Telegram не будут блокировать

Дмитрий Песков посоветовал Павлу Дурову уделять больше внимания тому, что Telegram используют в том числе и террористы.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что блокировать Telegram власти не планируют, но создателю мессенджера Павлу Дурову порекомендовали внимательнее следить, чтобы программа не использовалась в террористических целях.

Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения он все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических, — сказал Песков телеграм-каналу Shot.

С апреля 2018 по июль 2020 года пользователям ограничивали доступ к Telegram из-за закона Яровой, который обязывает операторов телекоммуникационных услуг хранить записи сообщений и интернет-трафика абонентов в течение 6 месяцев.

Также власти требовали от мессенджера по запросу предоставлять ключи для расшифровки переписок.

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Дмитрий Песков посоветовал Павлу Дурову уделять больше внимания тому, что Telegram используют в том числе и террористы.

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