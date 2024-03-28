Минстрой утвердил официальную стоимость 1 кв. м жилья на II квартал

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России установило показатели средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на II квартал 2024 года.

Согласно приказу Минстроя от 12.03.2024 № 174/пр, большинстве регионов цены слегка подросли.

Больше всего - на Алтае (с 114 до 131 тыс. рублей за кв. метр) и Еврейской АО (с 84 до 100 тыс.).

Самая высокая стоимость жилья — в Москве (175 000 рублей за 1 кв. м), Санкт-Петербурге (165 000 рублей) и Приморском крае (160 000 рублей).

Самое дешевое жилье — как и ранее в Кабардино-Балкарии. Здесь купить квартиру можно в среднем за 46,16 тыс. рублей за 1 кв. м общей площади.

Эти расценки Минстрой изначально утверждает для расчета размера соцвыплат гражданам, которым они положены в силу закона из федерального бюджета по покупку или строительство жилья.