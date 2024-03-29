Нашлась биржа, которая сфокусируется на IPO попавших под санкции промышленных компаний

СПБ Биржа начала заниматься IPO российских промышленников, попавших в те же санкционные списки, что и СПБ Биржа.

После долгого молчания гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков рассказал, биржа сосредоточится на развитии рынка оказавшихся под западными санкциями эмитентов.

Сердюков заявил РБК, что у биржи есть опыт создания новых рынков и проведения массовых IPO, а также готовая инфраструктура для того, чтобы стать ключевой площадкой для размещения таких эмитентов.

СПБ Биржа сфокусировалась на развитии рынка санкционных эмитентов, создающих промышленный суверенитет России. Мы видим высокий потенциал IPO у компаний, работающих в приоритетных высокотехнологичных направлениях и находящихся под ограничениями со стороны иностранных государств, — сообщил гендир биржи.

Ранее Минфин предложил биржам «решить вопрос» с IPO подпавших под санкции компаний. Но не уточнил, в чем он заключается и какой именно биржи касается.

Мы для себя также видим большой потенциал в развитии рынка в том случае, если сможем запустить процесс выхода на IPO тех компаний, которые подпали под внешние ограничения. Это очень большой потенциал в себе несет, на наш взгляд. И надеюсь, что мы вместе с нашими коллегами с бирж сможем в кратчайшие сроки этот вопрос положительно решить, — сказал и. о. директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в ходе форума «Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO», организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА».

О том, что СПБ Биржа может стать площадкой для санкционных компаний, говорили еще с осени 2023 года, когда сама биржа подпала под санкции США. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, такие эмитенты через СПБ Биржу могут предлагать свои бумаги не только российским, но и иностранным инвесторам, в том числе из недружественных стран.

Аксаков допускал, что биржа будет переориентирована на торговлю криптовалютами и цифровыми финансовыми активами (ЦФА), а также на работу на внешних рынках дружественных стран.