В декларации по акцизам появятся новые коды для алкоголя

Для заполнения декларации по акцизам с 1 мая нужно указывать новые коды для алкогольной продукции с содержанием спирта.

С 1 мая 2024 года для заполнения декларации по акцизам нужно применять дополнительные коды алкогольной продукции. Об этом пишет ФНС в письме от 25.03.2024 № СД-4-3/3354@.

На алкогольную продукцию с объемной долей спирта выше 9% и до 18% включительно налоговая ставка будет определяться как отношение 141 рубля к объемной доле этилового спирта в подакцизном товаре в абсолютной сумме за 1 литр безводного этилового спирта.

Для алкоголя с объемной долей спирта свыше 18% ставка составит 643 рубля за литр безводного спирта.

На крепленое вино налоговая ставка будет 643 рубля за 1 литр безводного спирта, которые содержится в подакцизном товаре.

В декларации по акцизам ФНС рекомендует указывать следующие коды: