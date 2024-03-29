«Тинькофф» стал оператором по выпуску цифровых финансовых активов

Теперь банк «Тинькофф» может обеспечивать заключение сделок с ЦФА по купле-продаже активов, их обмену и другим операциям.

Центробанк включил «Тинькофф» в реестр операторов информационных систем, которые могут выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА).

Банк России 28.03.2024 принял решение о согласовании Правил информационной системы АО «Тинькофф Банк» по выпуску цифровых финансовых активов и включении Акционерного общества «Тинькофф Банк» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, — сказано на сайте ЦБ.

Кроме банка «Тинькофф» в реестр входят еще 10 операторов. Среди них Сбербанк, «Лайтхауз», СПБ биржа, НРД, платформа «Атомайз» и другие.

Оператор обмена ЦФА обеспечивает заключение сделок с ЦФА. В конце 2023 года участники выпустили 252 цифровых финансовых активов на общую стоимость 56,4 млрд рублей. На платформах операторов зарегистрировались 92,5 тыс. пользователей, большинство из которых физические лица.