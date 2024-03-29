Песков: нейросети в руках недобросовестных людей — еще одна большая угроза

Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь В. Путина Дмитрий Песков заявил, что нейросети в руках недобросовестных людей или террористов могут стать грозным оружием.

По мнению Пескова, это требует системных мер со стороны государства.

Таким образом он отреагировал на историю Екатерины Гуровой, которая исполнила песню для фильма «Переведи ее через Майдан». По словам девушки, ей поступил звонок якобы от президента Владимира Путина.

Это, как и все в интернете, как и все в высоких технологиях, может использоваться, наверное, в индустрии развлечений и так далее, но в руках недобросовестных людей, или, не дай Бог, в руках террористов, это может стать очень грозным оружием. Это требует от нас, во-первых, дополнительных мер, это требует от нас системных мер как от государства, это требует собранности и, наверное, такой внутренней мобилизации от всех нас, - сказал Песков.

Он добавил, что необходимо понимать, что это «еще одна большая угроза, которая стоит перед нами».