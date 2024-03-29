В сервис «Прозрачный бизнес» ФНС добавила спецрежим ИП. Пользователи: наконец-то! + опрос

Данные о спецрежиме ИП в «Прозрачном бизнесе» будут размещать ежемесячно 25-го числа по состоянию на 1 число месяца публикации. Сейчас разместили сведения по состоянию на 01.03.2024.

Бухгалтеры и налогоплательщики уже начали обсуждать это новшество в сообществе «Клерка» Вконтакте. Вы тоже можете.

Как отметил Роман Шишкин (к.ю.н., налоговый юрист, адвокат, автор книг по налогам и налогообложению), раньше информация о том, что кто-то применяет спецрежим, в общедоступных данных не отражалась. Просто законодатель считал это неактуальным. То есть: если, например, информация о том, что есть массовый адрес или массовый директор, напрямую влияет на осмотрительность (то есть заключать или нет сделку с данным контрагентом), то применение общей или упрощённой системы налогообложении кардинально ни на что не влияет.

Например, один наш подписчик в клерковском ВК рассказывает:

Практика показывает, что ИП могут вообще заблуждаться насчет того, какая у них система налогообложения. Например, один ИП несколько месяцев активно работал по грузоперевозкам и был свято уверен что он на УСН — просто так и заявлений не подавал никаких. Но был сильно удивлен, что у него ОСНО.

А вы уже проверили через сервис ФНС своих контрагентов-ИП? Да, спецрежим подтвердился

Нет, еще не успели

Нет и не будем. Верим своему ИП на слово

Проверили, и оказалось ИП обманул

Комментарий главного редактора «Клерка»: «Советую бухгалтерам проверить своих ИП через сервис ФНС. Перестраховаться. И вообще всем предпринимателям убедиться, что в налоговой точная информация о вашей системе налогообложения (или, наоборот, у вас нет ошибочного представления, какие налоги платить). Нередко предприниматели регистрируются, используя услуги специальных компаний, юристов, и только через некоторое время (когда уже поздно) узнают, что в пакете документов не было заявления на УСН или патент. Не говорю уже о самостоятельной регистрации — там такая ошибка часто допускается. При этом ФНС не обязана подтверждать каким-либо документом право ИП на УСН после получения заявления, а ответ по патенту может идти долго (иногда и вообще не приходит).»

И вы присоединяйтесь к обсуждению в сообществе «Клерка» Вконтакте!