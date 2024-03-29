⚡️Итоги дня: Ozon изменил расчет сбора, Дурова призвали внимательнее следить за Telegram, Камчатку трясет

Собрали интересные новости за 28 марта в кратком дайджесте:

Яндекс будет возвращать стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций при чрезвычайных ситуациях и катастрофах.

Землетрясение магнитудой 5,2 в Камчатском крае. Эпицентр землетрясения находился в 33 км от Усть-Камчатска.

Убытки зарубежных фирм, вызванные уходом с российского рынка после февраля 2022 года, превысили $107 млрд.

Telegram не собираются блокировать в России. Однако Дмитрий Песков призвал Павла Дурова внимательнее следить за Telegram, так как мессенджер часто используют в террористических целях.

Амурскую область накрыл атмосферный вихрь с частицами песка, который окрасил небо в желто-оранжевый цвет. Циклон принес в регион песок с территории Монголии и Китая.

Румыния впервые начнет выдавать россиянам шенгенские визы с 31 марта. Заявление можно будет подать во всех консульствах страны в России: в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону.

Ozon изменил расчет сервисного сбора после протестов владельцев пунктов выдачи.

Турецкие банки продолжают отклонять платежи из России.

С 1 апреля техника в России может подорожать на 15-20%. Под удар попадут Apple, Samsung и др. Также Dyson, Razer, Logitech, бытовая техника за 20-100 тыс. рублей от LG, Bosch, Tefal, Braun, Sony и др.