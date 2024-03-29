Поиск бывшего гендира может вылиться в вымогательство

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Красноярского края задержали подозреваемых в серии вымогательств у бизнесменов.

Установлено, что в ноябре 2022 года руководитель предприятия по торговле котельным оборудованием обратилась к знакомому с просьбой помочь найти бывшего генерального директора её организации. Она хотела урегулировать с ним нерешенные финансовые вопросы. За услугу предложила 680 000 рублей.

Мужчина взял деньги, однако затем решил не выполнять заказ бизнес-леди, а вместе с двумя сообщниками предъявить ей самой требование выплатить еще 4,2 миллиона рублей. В случае отказа они угрожали применить физическую силу в отношении всей ее семьи.

Предпринимательницу заставили написать расписку о долговых обязательствах, а потом на протяжении нескольких месяцев звонили и отправляли сообщения с угрозами. Женщина обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в августе 2022 года этот же фигурант с другим знакомым узнал об имеющемся у предпринимателя из Минусинска Красноярского края крупном долге. Они незаконно потребовали от него передать им денежные средства. Затем, угрожая насилием, заставили составить мнимый договор купли-продажи иномарки стоимостью более 2 миллионов рублей и отдать им транспортное средство в счет долга. Несмотря на это, злоумышленники продолжали требовать от бизнесмена более 3-х миллионов рублей.

Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что следователи возбудили уголовные дела, а фигуранты заключены под стражу.